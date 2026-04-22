Российское общество «Знание» запустило проект «Знание.Наставники» для поддержки педагогов

Российское общество «Знание» объявило о запуске проекта «Знание.Наставники», сообщили в пресс-службе организации. Инициатива направлена на оценку эффективности работы наставников в образовательных учреждениях, а также на распространение лучших практик наставничества.

«Мы живем в цифровую эпоху, когда любую информацию можно узнать по щелчку мыши. Но даже самые совершенные программы не способны заменить живую передачу опыта – только человек может передать другому истинные ценности и навыки, стать настоящим наставником. Чтобы поддержать таких людей, вместе с Министерством просвещения и Росдетцентром запускаем проект, который даст им возможность заявить о себе и поделиться опытом, но главное – получить доступ к современным инструментам, новые возможности для профессионального роста и премию за достижения в наставничестве», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Проект формирует комплексную систему выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется повышению престижа наставничества, совершенствованию просветительской деятельности и тиражированию эффективных воспитательных практик.

Согласно сообщению, в числе ключевых задач проекта – внедрение объективной рейтинговой системы оценки достижений наставников, формирование позитивного образа педагога-наставника и развитие профессиональных компетенций через специализированную образовательную программу.

Проект проводится по номинациям «Лучший наставник общеобразовательной организации» и «Лучший наставник в системе среднего профессионального образования» с учетом численности обучающихся. Такой подход обеспечивает объективную и сопоставимую оценку участников из разных образовательных организаций.

Участниками проекта могут стать руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Прием заявок продлится до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта. Программа включает несколько этапов. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение на платформе «Знание.Академия» и формируют портфолио с результатами своей наставнической деятельности. Далее им предстоит выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях, а также представить авторскую наставническую практику.

По итогам экспертной оценки определят лучших наставников со всей страны. Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников, показавших наилучшие результаты, также примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук», где смогут обменяться опытом и лучшими практиками.

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и «Движения Первых».

Общество «Знание» – крупнейшая просветительская организация России. С момента перезагрузки сообщество лекторов объединило 32 тысячи человек, проведено свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ, создано 8100 часов просветительского контента. Онлайн-трансляции мероприятий и видеоконтент собрали более 2,5 млрд просмотров.