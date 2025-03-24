Российское общество «Знание» запустило курс по профилактике неонацизма

На онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи». Его могут пройти учителя, советники по воспитанию и работники в сфере молодежной политики. По окончании обучения выпускнику выдадут сертификат.

Курс учит выявлять признаки идеологической обработки среди детей и молодежи, анализировать каналы националистической пропаганды и механизмы вербовки в интернете, работать с детьми из новых регионов России, создавать и продвигать позитивный профилактический контент. Эксперты разъясняют причины проведения СВО, законодательство в сфере сохранения исторической памяти и противодействия терроризму и экстремизму.

«На протяжении последних нескольких лет мы сталкиваемся с беспрецедентным количеством деструктивных информационных кампаний, которые организует «коллективный запад». Они пытаются воздействовать на самое дорогое, что у нас есть - на детей, на подрастающие поколения. И в этих условиях растет груз ответственности у наших педагогов, которые на ряду с родителями вносят большой вклад в воспитание своих подопечных. Мы призываем учителей освоить методы профилактики неонацизма на нашем курсе, ведь предупреждать распространение экстремистских идеологий важнее всего именно на уровне школы», — отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Спикерами курса на Знание.Академия стали полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней разведке и оборонной политике Андрей Безруков, директор Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и интернете Сергей Чурилов, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, директор Госархива Ростовской области Николай Трапш, завкафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Роман Пупыкин, доцент ИГСУ РАНХиГС Мария Широ и другие.

Как отметил Президент РФ Владимир Путин, существуют все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом. Курс от Общества «Знание» информирует о современных формах неонацизма на территории Украины и истории его зарождения, приводит исторические мифы из украинской националистической пропаганды и учит работать с молодежью из подконтрольных киевскому режиму территорий.

Курс «Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи» реализован Российским обществом «Знание» при поддержке Росмолодежи.