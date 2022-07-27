Российское Минобороны построит водопровод в ЛНР

Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в Луганской народной республике протяженностью 40 км. Он обеспечит подачу питьевой воды из города Молодогвардейска в город Ровеньки в ЛНР.

Сдать новый гидротехнический комплекс планируется в октябре, срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство. Перед началом работ саперы провели сплошное разминирование местности, на территории площадью 45 тыс. га они нашли и обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей ДНР, протяженность водопровода составила 90 км.

Напомним, об освобождении территории ЛНР министр оборону Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину 3 июля. Это случилось после того, как под контроль российских сил перешел Лисичанск – город-спутник Северодонецка, а также близлежащие населенные пункты.