«Для нас важны историческая память и наследие»: Татарстанское РИО отмечает 10-летие

В Казанском федеральном университете сегодня состоялось общее заседание бюро Отделения Российского исторического общества Татарстана, приуроченное к 10-летию его воссоздания и формирования Института международных отношений КФУ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В событии приняли участие представители Академии наук РТ, мэрии Казани, министерств и ведомств, государственных учреждений, общественных фондов, казанских вузов и преподаватели истории.

«Отделение открыто на базе Казанского федерального университета в июле 2013 года. Именно благодаря инициативе музейных работников, местных историков, работников вузов и ученых возникло РИО в Республике Татарстан. Казанский федеральный университет внес значительный вклад в деятельность Российского исторического общества и признан лидером по популяризации исторического знания. Уверен, что татарстанское отделение ждёт немало больших свершений в историческом просвещении», — рассказал

председатель правления Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Он подчеркнул важность задач, стоящих перед РИО: оно занимается формированием исторической культуры, изучением истории и популяризацией знаний.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Председатель совета отделения РИО в РТ, директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов напомнил, что отделение в Татарстане стало вторым в стране после санкт-петербургского. В настоящее время в России работают 60 региональных отделений.

«Для Татарстана очень важно понятие исторической памяти, исторического наследия и культуры. Мы ведём плодотворную работу на объектах культуры, с нашими музеями, архивами, представителями духовных организаций. Мы участвуем в реализации работ в Центральной Азии. Рабочая группа выезжает на экспедиции в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Монголию. Все это результат поддержки нашего государства, руководства республики и партнеров. С 2014 года Татарстане появились международная археологическая школа в Болгаре, на базе которой молодые учёные и специалисты-археологи проходят подготовку», — сказал он.

Участники заседания подвели итоги работы общества за год, обсудили развитие исторического образования и рассмотрели перспективы дальнейшей деятельности общества в Татарстане.

Помимо этого, гостям презентовали видеопоздравления от региональных отделений, иностранных партнеров. В завершение сотрудников и гостей наградили почётными грамотами и благодарственными письмами.