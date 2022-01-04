Российское грузовое судно подало сигнал бедствия в Охотском море

Экипаж находящегося в Охотском море грузового судна «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия, связанный с угрозой повреждения корпуса льдами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступил сигнал бедствия с грузового судна „Григорий Ловцов“ для эвакуации экипажа», — отметил собеседник агентства.

Источник рассказал, что судно находится около Шантарских островов в акватории Охотского моря. По предварительным данным, оно могло быть повреждено льдами.

Отмечается, что сейчас к вылету готовят вертолет Ми-8 со спасательной группой из восьми человек на борту.