Российско-Татарстанский консорциум обеспечит питьевой водой жителей Кабула

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В Кабуле состоялась встреча делегации российских, в том числе и татарстанских инженеров, специализирующихся на строительстве водопроводных сетей с руководством министерства энергетики и водного хозяйства Афганистана. Встреча была организована Российским деловым центром Афганистана. «Одним из самых больших проблем для жителей Кабула является отсутствие качественной питьевой воды. В город с 15 миллионным населением власти вынуждены завозить воду из отдаленных районов и по очень высокой цене», – рассказал журналисту «Татар–информ» Руководитель Российского делового центра Афганистана, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находиться в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Ситуация с питьевой водой в Афганистане очень серьезная. По данным ООН только около 42% афганцев имеют доступ к безопасной питьевой воде. Физические свойства воды из кяризов, открытых колодцев и водопроводов, во много раз превышают санитарно-эпидемиологические нормативы. Часто происходят случаи смешивания сточных вод с питьевой водой ввиду эксплуатации отслуживших свой срок труб и сброса сточных вод в грунтовые воды.

«Одним из путей решения данной проблемы является строительство нового водовода с провинции Панджшер в Кабуле. Трасса водовода составит порядка 150 км. Участок работы крайне сложный. Делегация инженеров уже выезжала на осмотр места будущего строительства и провела обследование по всему протяженности водовода. В кратчайшие сроки консориум подготовит проект строительства водовода Панджшер – Кабул», – поделился Рустам Хабибуллин.