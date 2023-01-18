Российско-китайский инвестиционный форум планируется провести в сентябре в Татарстане

Инвестиционный форум, связанный с реализацией инвестиционных проектов КНР в России, планируется провести в этом году в Татарстане.

«12 сентября впервые хотим провести форум Россия-Китай по инвестиционным проектам с Китаем. Считаем, что потенциал с Китаем очень большой. Пока плохо с ними работаем, надо здесь усилиться», – сказала сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании коллегии ведомства.

По ее словам, форум согласован с генеральным консулом КНР в Казани. Однако заметила, что проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Китае.