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Ру Тат
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Экономика
18 января 2023  17:35

Российско-китайский инвестиционный форум планируется провести в сентябре в Татарстане

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Инвестиционный форум, связанный с реализацией инвестиционных проектов КНР в России, планируется провести в этом году в Татарстане.

«12 сентября впервые хотим провести форум Россия-Китай по инвестиционным проектам с Китаем. Считаем, что потенциал с Китаем очень большой. Пока плохо с ними работаем, надо здесь усилиться», – сказала сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании коллегии ведомства. 

По ее словам, форум согласован с генеральным консулом КНР в Казани. Однако заметила, что проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Китае.

#агентство инвестиционного развития рт #талия минуллина #россия и китай
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