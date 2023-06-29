Российско-китайский форум в Казани продлили на два дня

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани продлили на два дня. Теперь он пройдет с 6 по 9 сентября, потому что программа форума не смогла уместиться в два дня, как планировали ранее. Об этом на общем собрании Российского союза выставок и ярмарок в KazanExpo заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина.

«Форум пройдет с 6 по 9 сентября, потому что в два дня программа не умещается, к нему очень большой интерес. У нас есть семь межправительственных соглашений с провинциями Китая, более 15 городов-побратимов, мы очень активно работаем с их предприятиями, сотрудничаем с большим количеством инвесторов. Думаю, что это будет очень яркое событие», - считает Минуллина.

Посещение форума будет бесплатным и там будет организована большая выставка. Миннулина пояснила, что «РОСТКИ» - это аббревиатура от Россия, Татарстан, Китай.

Более подробно о предстоящем форуме ранее сообщал «Татар-информ».