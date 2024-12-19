Российско-иранская компания вложит в производство полуприцепов в Челнах 11 млрд рублей

Российско-иранская машиностроительная компания «Волфт Продакшн» откроет в Набережных Челнах производство, которое будет заниматься сборкой полуприцепов. Об этом заявил глава города Наиль Магдеев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Объем инвестиций всего лишь чуть-чуть более 11 млрд рублей. И здесь мы не ошиблись с нулями», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что на новом производстве будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Вскоре проект рассмотрят на инвестиционном совете, и Магдеев выразил надежду на то, что ему «дадут зеленый свет».