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Общество 19 декабря 2024 16:37

Российско-иранская компания вложит в производство полуприцепов в Челнах 11 млрд рублей

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Российско-иранская машиностроительная компания «Волфт Продакшн» откроет в Набережных Челнах производство, которое будет заниматься сборкой полуприцепов. Об этом заявил глава города Наиль Магдеев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Объем инвестиций всего лишь чуть-чуть более 11 млрд рублей. И здесь мы не ошиблись с нулями», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что на новом производстве будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Вскоре проект рассмотрят на инвестиционном совете, и Магдеев выразил надежду на то, что ему «дадут зеленый свет».

#Наиль Магдеев #Набережные Челны #Иран #производство
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