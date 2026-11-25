Российско-индийский бизнес-форум «ТАЙМ: Россия – Индия. Взаимная эффективность» занял третье место на премии Russian Event Awards 2026 в номинации «Лучшее деловое событие». Об этом сообщили в канале форума в МАКСе.

Форум стал призером Международной премии в области событийного туризма по итогам финала. В мероприятии участвовали представители Татарстана, российские и индийские партнеры. Форум стал площадкой для деловых встреч, обсуждения новых договоренностей и укрепления связей между двумя странами.