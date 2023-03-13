Российских школьников могут обязать носить значки как элемент формы

Министерство просвещения РФ концептуально поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учащихся. Это следует из ответа заместителя главы ведомства Андрея Корнеева на письмо депутата Государственной Думы Яны Лантратовой, выступившей ранее с соответствующей инициативой, передает ТАСС.

«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — утверждается в документе.

При этом вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения планирует дополнительно проработать с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Сейчас школы могут сами вводить значки как элемент формы, однако, как напомнил чиновник, ведомство предлагает возложить на региональные органы управления образованием обязанность устанавливать общие требования к школьной форме на уровне субъектов Федерации. Им будет «рекомендовано определять значки как элемент школьной формы», уточнил замминистра в связи с этим.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести школьные значки. По ее мнению, они должны стать «предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».