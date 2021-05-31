Российским предпринимателям будет грозить штраф за работу без кассового аппарата

ФНС России запустил второй этап всероссийского проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынках». Если в начале года работающим без касс предпринимателям делали лишь предупреждение, то теперь нарушителям грозит серьезное наказание.

Индивидуальные предприниматели, работающие без контрольно-кассовой техники, должны будут заплатить административный штраф в размере от одной четвертой до одной второй суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тыс. рублей. Юрлицам за аналогичное правонарушение будет назначен штраф в объеме от трех четвертей до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тыс. рублей.

«Если же нарушение совершено повторно, то индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ждет приостановление деятельности [на срок] до трех месяцев», — объяснил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по РТ Андрей Алешин.

Немаловажную роль в планировании проверок предпринимателей играет общественный контроль. При помощи мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков» покупатели могут исследовать кассовый чек, выданный продавцом, на подлинность. Кроме того, программа сохраняет все чеки с данными о приобретенных товарах. А если продавец вообще не предоставил чека, у покупателя есть возможность направить жалобу напрямую в ФНС России.

«Происходит сканирование QR-кода на чеке. Как только данные из чека отгрузятся в базу данных налоговой службы, в приложении должны отобразиться результаты отгрузки, — пояснил Алешин. — В приложении будет указан именно тот товар, который был приобретен у предпринимателя, чек сохранится в разделе „Мои чеки“».

На сегодняшний день вся информация о денежных перечислениях отправляется в налоговую службу. Если от торговой точки не поступает никаких данных, то нарушителя ждет налоговая проверка.