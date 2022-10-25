Российских и белорусских послов не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольм. Об этом фонд сообщил в пресс-релизе, опубликованном на сайте.

Свое решение Нобелевский фонд объяснил проведением Россией военной спецоперации на Украине.

Напомним, СВО Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции в отношении России.

Вручение Нобелевских премий всегда проходит 10 декабря – в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).