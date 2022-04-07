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Спорт
7 апреля 2022  12:00
Дамир Садриев

Российских футболистов вынудили покинуть чемпионат Чехии: им отказали в продлении визы

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Два российских футболиста, выступающих в чемпионате Чехии, покинули свои клубы из-за отказа в выдаче рабочих виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные сайты клубов.

Покинуть Первую чешскую футбольную лигу были вынуждены защитник «Богемианса» (Прага) Евгений Назаров и полузащитник «Динамо» (Ческе-Будеёвице) Максим Матвеев. 

Как сообщается, оба чешских клуба пытались решить проблему с получением рабочих виз для россиян, однако и «Богемиансу», и «Динамо» получили отказы. Чуть позже с футболистами были расторгнуты контракты.

Ранее Чехия объявила о прекращении выдачи виз гражданам России из-за специальной военной операции на Украине.

#футбол #сборная России по футболу
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