Российских добровольцев и контрактников разрешили хоронить на воинских кладбищах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий хоронить на воинских кладбищах добровольцев и контрактников, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач.

Закон распространяется на всех, кто присоединялся к спецоперации в качестве добровольца начиная с 24 февраля прошлого года, отмечается в документе.

Напомним, Госдума одобрила закон 24 мая. Документ также устанавливает, что на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны должны быть нанесены соответствующие надписи и обозначения. Эту обязанность возложили на федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления.