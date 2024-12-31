Российским водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

Водительские удостоверения, срок действия которых закончился в 2022 году и был автоматически продлен, подлежат замене в наступающем году, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что для замены потребуется прохождение медицинской комиссии, оплата государственной пошлины и визит в ГАИ за новым документом.

Согласно постановлению Правительства от апреля 2022 года, срок действия водительских удостоверений, заканчивающихся в период 2022–2023 годов, продлевался на три года. Аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах. Таким образом, те водители, у которых права были автоматически продлены в 2022 году на три года, обязаны оформить новые документы в 2025 году.

Для тех водителей, которые планирует поездку за границу, замена прав обязательна вне зависимости от сроков продления. Автоматическое продление действует исключительно на территории РФ.