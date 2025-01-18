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Российским водителям напомнили о завершении периода автоматического продления прав
Водительские удостоверения, срок действия которых истечет до 31 декабря 2025 года, станут недействительными.
Как сообщает ТАСС, удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории России в течение трех лет с этой даты.
Решение об автоматическом продлении прав на три года было закреплено в конце декабря 2023 года. Водителям для получения нового удостоверения нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ.
Если водитель будет ездить с недействительными правами, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления авто до восстановления прав.
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