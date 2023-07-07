Российским производителям зерна за два года оказана поддержка на 40 млрд рублей

Российским производителям зерна за два года оказана беспрецедентная поддержка на 40 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления» в рамках Всероссийского дня поля в МВЦ «Казань Экспо».

«На текущем этапе российское растениеводство является крепким и устойчивым направлением. Ежегодно это подтверждается динамикой объемов урожая по основным культурам. Прошлый год вообще стал рекордным по целому ряду позиций. Все это результат выверенных системных решений, которые были приняты за последние годы», — уверен глава Минсельхоза.

Патрушев подчеркнул, что в России занялись комплексным планированием. Минсельхоз вместе с регионами утверждает структуру посевных площадей, что позволяет точнее учитывать потребности рынка, балансировать производство и обеспечивать доходность хозяйств.

Успешно реализуется госпрограмма «Земля», в рамках которой в 2022-2023 годах будет введено в оборот около 800 тыс. гектаров сельхозземель. Кроме того, созданы 36 цифровых карт-схем сельхозземель субъектов РФ, которые станут основой большой федеральной карты, отметил министр.

Обновлены 34 мелиоративных объекта федеральной собственности. На орошаемых участках фиксируется значительное повышение урожайности: по сое средний прирост составил 73%, по кукурузе — 70%, по картофелю — 50%, по овощам открытого грунта — 50%.

«Российское растениеводство сформировало определенный запас прочности, который в том числе позволил нам пройти без резких колебаний и серьезных сбоев очень непростой 2022 год. В этом году собрали уже более 6 млн тонн зерна. Началась уборка рапса, картофеля, овощей. Всеми необходимыми ресурсами аграрии обеспечены», — заявил глава Минсельхоза.

Он добавил, что для растениеводства есть инструменты в рамках компенсирующих и стимулирующих субсидий, а также средства на поддержку овощеводства и картофелеводства. Если в 2022 году на растениеводство было направлено около 20 млрд рублей, то уже в этом — свыше 24 млрд рублей.

Кроме того, аграрии могут воспользоваться льготным кредитованием. В прошлом году по направлению «растениеводство» было заключено договоров более чем на 560 млрд рублей, в этом году одобрено кредитов почти на 337 млрд рублей.

По словам Патрушева, рекордный урожай зерна в прошлом году негативно отразился на рентабельности аграриев. «Рентабельность несколько упала, и мы приняли решение о закупке 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд. Это достаточно большие финансовые ресурсы. На субсидирование перевозок продукции по железной дороге за 2022-2023 годы выделено около 11,5 млрд рублей. Это помогло сельхозпроизводителям отправить зерно в регионы, где оно было более востребовано, в том числе на экспорт», — заметил он.

«Все эти меры дали свои результаты. В том числе пусть и не очень активно, но динамика поменялась, цены на зерно пошли вверх», — заключил министр.