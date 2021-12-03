Российским предпринимателям продлят компенсацию комиссии за переводы по СБП

Малому и среднему бизнесу планируют продлить компенсацию комиссий за использование Системы быстрых платежей. Такое поручение дал Правительству Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить продление до 1 июля 2022 года возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства в полном объеме за счет средств федерального бюджета сумм банковских комиссий, уплаченных этими субъектами за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России», — отмечается в списке поручений, опубликованных пресс-службой.

Впервые мера по компенсации МСП комиссии за использование быстрых платежей была анонсирована на Петербургском экономическом форуме.