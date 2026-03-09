Российским отелям рекомендовали не размещать туристов из Китая на четвертых этажах

В России подготовили предварительный национальный стандарт (ПНСТ) по адаптации туристических объектов для приема иностранных гостей. Документ содержит перечень рекомендаций по работе с путешественниками из КНР, учитывающий их культурные традиции и бытовые привычки.

Одним из ключевых пунктов стал учет «несчастливых» чисел при распределении номерного фонда.

«При размещении китайских гостей следует избегать размещения в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "четыре"», – говорится в приложении к стандарту, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Такая мера объясняется тем, что в китайской культуре четверка считается крайне неблагоприятной из-за фонетического сходства со словом «смерть».

Помимо этого, гостиницам советуют оснастить номера чайниками, наборами китайского чая (включая улун и пуэр), лапшой быстрого приготовления и одноразовыми палочками. В ресторанное меню предлагается включить рис, паровые блюда и соевый соус.

Значительная часть рекомендаций посвящена языковой среде: отелям следует обеспечить наличие двуязычной информации на китайском и английском языках, а также привлечь персонал со знанием языка или использовать программы-переводчики.

Дополнительно в документе отмечается необходимость обеспечить гостям из Китая возможность расплачиваться привычными способами и пользоваться Wi-Fi с китайских SIM-карт для доступа к национальным сервисам бронирования.

Ожидается, что новый стандарт вступит в силу 1 июня 2026 года. На данный момент документ носит рекомендательный характер.