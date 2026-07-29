Российским компаниям предложили строить НПЗ и продавать топливо из Ливии

Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны и заниматься продажей нефтепродуктов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

По словам министра, сейчас российские компании не инвестируют в ливийский рынок. При этом, как отметил аль-Кайди, международные инвесторы также пока с осторожностью относятся к вложениям из-за сохраняющейся нестабильности в сфере безопасности.

Он сообщил, что ливийская сторона предложила российским партнерам рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Такой формат, по мнению министра, позволил бы России продавать нефтепродукты с территории Ливии, а не поставлять их непосредственно из РФ. Это, как считает аль-Кайди, могло бы укрепить финансовое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Ливия обладает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти, однако нефтяная отрасль страны серьезно пострадала из-за последствий гражданской войны и политического кризиса. Это привело к длительным остановкам работы месторождений и портов. При этом в июне добыча нефти в Ливии впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей в сутки.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие. Правительство, признанное ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, работает в Триполи. На востоке страны действует кабинет министров, утвержденный парламентом и возглавляемый Усамой Хаммадом. Его поддерживает Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара.

Политический кризис в стране начался после событий 2011 года, когда страны НАТО начали военную операцию против Ливии в поддержку вооруженной оппозиции. Сейчас стороны продолжают переговоры о создании единой армии и объединении государственных институтов.