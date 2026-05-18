Российским гимнастам вернули флаг и гимн

В выходные в Египте прошло заседание исполнительного комитета World Gymnastics. По его итогам пресс-служба организации опубликовала релиз, где указано, что с российских и белорусских спортсменов сняты все ограничения.

Отметим, что российские спортсмены находились под санкциями с 2022 года.

В 2025 году на чемпионате мира в Индонезии отечественные гимнасты выступали под нейтральным флагом.

В этом году планетарное пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 17 по 25 октября. И там россияне будут со своей символикой.