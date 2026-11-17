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Российским фигуристам, которые должны были принять участие в этапе Гран-при ISU в Хельсинки, было отказано во въезде в Финляндию.

Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники, не связанные между собой.

«Фигуристы не смогли попасть в Финляндию. Сегодня большая часть из них уже тренировалась на своих катках», – приводит слова одного из источников «РИА Новости Спорт».

По словам источника, это коснулось двух спортивных пар — Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину/Александра Галлямова, а также одиночника Евгения Семененко.

Пара Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова по состоянию на вечер 16 ноября находилась на тренировочной базе в подмосковном Новогорске.