Российским автомобилистам напомнили об изменении состава аптечки с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года вступает в силу обновленный состав автомобильной аптечки, утвержденный Министерством здравоохранения РФ. Об этом РИА Новости сообщила основатель юридической компании и эксперт Таисия Вепренцева.

Согласно новым правилам, в состав аптечки будут включены медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для проведения сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки кровотечения, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, а также ножницы для перевязки и хирургические ножницы.

При этом аптечки, укомплектованные до вступления в силу новых требований, могут использоваться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Кроме того, Вепренцева напомнила, что в прошлом году автомобильные аптечки и огнетушители были исключены из списка обязательных предметов для прохождения технического осмотра.