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Российским аэропортам могут разрешить ограничивать допуск для граждан без билетов
Российским аэропортам могут дать полномочия временно ограничивать допуск провожающих и встречающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтранса.
«Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — рассказали в ведомстве.
В министерстве пояснили, что проводится работа по совершенствованию правил безопасности во взаимодействии с силовыми структурами.
Подобные ограничения будут носить краткосрочный характер — такой режим можно будет вводить в период наибольшей опасности в конкретном аэропорту.
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