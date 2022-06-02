news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
2 июня 2022  14:03

Российский хакер заявил, что Украина готовила нападение на ДНР, ЛНР и Крым

news_top_970_100

Один из хакеров RaHDIt анонимно заявил, что украинские войска до начала специальной военной операции готовили нападение на ДНР, ЛНР и Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, такая информация есть, и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — поделился он своими предположениями.

Кроме того, по словам собеседника агентства, у него есть доступ к документам, где сказано, сколько оружия было передано украинским военным с Запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

 

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100