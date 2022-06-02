Российский хакер заявил, что Украина готовила нападение на ДНР, ЛНР и Крым

Один из хакеров RaHDIt анонимно заявил, что украинские войска до начала специальной военной операции готовили нападение на ДНР, ЛНР и Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, такая информация есть, и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — поделился он своими предположениями.

Кроме того, по словам собеседника агентства, у него есть доступ к документам, где сказано, сколько оружия было передано украинским военным с Запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.