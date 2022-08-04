Российский вратарь рассказал, как в Финляндии его заставили заклеить триколор на шлеме

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении к российским хоккеистам в Финляндии. По словам спортсмена, в период его выступления за финский «Эссят» его заставляли заклеить флаг России на шлеме.

«Сообщили, что руководство лиги приказало убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. Вот только у меня на шлеме были как русский, так и финский флаги. С чего вдруг я должен заклеивать родной флаг, а ваш оставлять? Давайте заклею оба! Меня, помимо этого, пытались на провокационное интервью вызвать. Поначалу согласился, а потом отказал: "Присылайте вопросы, отвечу по почте". Все вопросы про Украину. Я же отвечал размыто, чтобы нельзя было ни в чем обвинить. Интервью так и не вышло», — цитирует Волкова Sports.

Стоит отметить, что Волков присоединился к «Эссят» в 2021 году. В составе финского клуба он провел 37 матчей. Весной этого года 24-летний голкипер подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».