Российский ВПК наращивает мощности и укрепляет позиции на экспортном рынке

Российская оборонная промышленность демонстрирует беспрецедентный рост – производство вооружений всех типов увеличилось кратно, включая передовые образцы техники, находящиеся в стадии активного развития. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на заседании Совета Федерации, сообщает «СенатИнформ».

Министр подчеркнул, что отечественные предприятия военно-промышленного комплекса работают с полной отдачей и полностью справляются с текущими задачами, как по обеспечению специальной военной операции, так и по наращиванию экспортного потенциала.

«Мы последовательно усиливаем производственные мощности ВПК. Это позволяет одновременно решать внутренние оборонные задачи и успешно выходить на внешние рынки. При этом технологическая мобилизация оборонки способствует и гражданским секторам. Например, выпуск станков в 2024 году вырос почти на 40%», – сообщил Алиханов.

По данным предыдущих отчетов, Россия в 2024 году экспортировала вооружений на сумму 13,75 млрд долларов, заняв второе место в мире среди поставщиков оружия. Кроме того, свыше 30 новых образцов российской техники в прошлом году получили рекламные паспорта, что открывает им дорогу на международные рынки.