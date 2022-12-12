Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне спецоперации

Поисково-спасательная служба ВВС России несет боевое дежурство в зоне спецоперации круглосуточно, при этом за день может быть до пяти боевых вылетов. Их основная работа заключается в спасении сбитых пилотов — вертолет все время находится в боевом порядке с ударными вертолетами или дежурит в квадрате работы ударной авиации, передает РИА Новости.

«Летят [ударный самолет или вертолет] на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках, — рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации. — Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому „свистку“ летим, забираем летчиков и на базу».

Спасатели выполняют свои задачи в максимально опасных условиях, поскольку есть большая вероятность, что забирать летчиков придется прямо с поля боя. При этом поисково-спасательные группы могут задействовать в эвакуации раненых бойцов с передовой.

«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается <...> Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где „жарко“. Где каждый день тебя могут сбить», — резюмировал военнослужащий.

Поисково-спасательная служба — система органов управления и специальных формирований для поисково-спасательного обеспечения. Была официально сформирована в 1966 году в ВВС.