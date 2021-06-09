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Ру Тат
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9 июня 2021  23:31

Российский военный погиб при подрыве автомобиля в Сирии

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В сирийской провинции Хасеке подорвался на мине бронеавтомобиль. В результате погиб российский военный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что «неизвестное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования».

Еще три находившихся в машине россиянина получили ранения. Сейчас им ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе Министерства обороны.

По информации курдского новостного агентства Hawar, трагический инцидент произошел в селении Аль-Асадия, расположенном неподалеку от города Рас-эль-Айн (Серекание). 

Через деревню проходит линия разграничения между турецкими военными и связанными с ними сирийскими оппозиционерами с одной стороны и курдско-арабскими Сирийскими демократическими силами (SDF). Ее патрулируют совместные российско-турецкие вооруженные патрули.

#операция в сирии
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