Российский военный погиб при подрыве автомобиля в Сирии

В сирийской провинции Хасеке подорвался на мине бронеавтомобиль. В результате погиб российский военный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что «неизвестное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования».

Еще три находившихся в машине россиянина получили ранения. Сейчас им ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе Министерства обороны.

По информации курдского новостного агентства Hawar, трагический инцидент произошел в селении Аль-Асадия, расположенном неподалеку от города Рас-эль-Айн (Серекание).

Через деревню проходит линия разграничения между турецкими военными и связанными с ними сирийскими оппозиционерами с одной стороны и курдско-арабскими Сирийскими демократическими силами (SDF). Ее патрулируют совместные российско-турецкие вооруженные патрули.