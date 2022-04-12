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Официальная хроника
12 апреля 2022  10:54

Российский корабль «Адмирал Эссен» уничтожил беспилотник Украины у берегов Крыма

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Российский фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник Bayraktar у побережья полуострова Крым. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Bayraktar, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом „Штиль“», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник проводил разведку действий кораблей ЧФ, береговых и наземных позиций боевой техники ВС России, которые находятся в Крыму и в южной части Украины. Минобороны опубликовало сопутствующее видео.

 

#Крым #Минобороны #беспилотник
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