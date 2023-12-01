Российский виски обходит по качеству ряд импортных напитков, заявили производители

Российский виски из иностранных и местных дистиллятов уже уверенно обходит многие импортные аналоги в плане своего качества. Как следствие, растет популярность производимого в России крепкого алкоголя у потребителя. Производители данной продукции утверждают, что сейчас продажи растут очень быстро, так что на горизонте трех — пяти лет доля российского виски может значительно вырасти, пишет РИА Новости.

Как добавили в Luding Group уход западных производителей стал только «толчком» к развитию отечественного производства. Так, вышеназванная алкогольная компания уже акцентирует свое внимание на локализацию портфеля во всех категориях. На данный момент крепкий алкоголь фирма выпускает на производственных мощностях Коломенского винно-коньячного завода.

По данным директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, российский виски уже занимает ровно половину рынка. При этом 48% продаваемого алкоголя произведено из иностранных дистиллятов, и только 1-2% — отечественный виски полного цикла из местных спиртов.

Спикер отметил, что российские производители виски уже имеют несколько крупных заводов для производства виски полного цикла. Технология такова: перегнали спирт, сырье, а потом это сырье оставили «отлеживаться» в бочках минимум на три года. Именно поэтому Дробиза считает, что через три-четыре года большинство продаваемого виски будет из 100% сырья, произведенного в России.