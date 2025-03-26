Российский венчурный форум заинтересовал стартап-проекты из исламских стран

Заинтересованность в участии в Российском венчурном форуме продемонстрировали участники из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев, отвечая на вопрос «Татар-информа» в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«Страны Организации исламского сотрудничества активизировались. От них самих идет инициатива, которую мы стараемся отработать. Так, на выставке, появилось 10% проектов из этих стран, есть и среди делегатов. Они направляют своих скаутов посмотреть, как этот рынок развивается, какие типы проектов есть. Даже если они не купят стартап, им интересно изучить», – сказал Галиев.

Директор фонда добавил, что интерес участников из стран Ближнего Востока прикладной, они готовы десантировать свои проекты в России и делать совместные с россиянами предприятия для своих задач.

Ранее Галиев рассказал, что на Российский венчурный форум пришло рекордное число заявок от стартаперов.

Российский венчурный форум пройдет в Казани в 19-й раз с 9 по 11 апреля. Нулевой день форума состоится в Иннополисе, а 10-11 апреля основной площадкой станет МВЦ «Казань Экспо».