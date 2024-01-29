Российский венчурный форум в Казани продлен до двух дней

Российский венчурный форум, который должен был пройти в Казани 26 апреля, будет длиться два дня. Новые сроки его проведения — 25-26 апреля 2024 года, следует из распоряжения Правительства Татарстана.

«Принять предложения некоммерческой организации „Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан“ и Ассоциации венсурного инвестирования о проведении 25-26 апреля 2024 года Российского венчурного форума», — говорится в сообщении.

Также распоряжением внесено несколько изменений в состав оргкомитета. В частности, его председателем станет глава Минобрнауки России Валерий Фальков, а Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, ранее занимавший этот пост, станет сопредеседателем.

Также в состав комитета включили ректора Казанского государственного энергоуниверситета Эдварда Абдуллазянова, ректора Казанского госинститута культуры Розу Ахмадиеву, директора Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслана Власова, гендиректора Фонда поддержки предпринимательства Айдара Салихова, директора Ассоциации содействия цифровому развитию Артема Сафина.