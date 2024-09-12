Российский венчурный форум в 2025 году увеличит число участников

Число участников Российского венчурного форума (РВФ) в 2025 году планируют увеличить, особый акцент сделают на привлечении международных делегаций для формирования новых партнерских связей. Об этом на первом организационном комитете по подготовке и проведению РВФ в Кабмине РТ рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев. РВФ будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 апреля. Нулевой день состоится в Иннополисе.

«Основная задача форума – это становиться площадкой, которая является магнитом для стартапов, для зрелых проектов и тех, которые собираются масштабироваться уже на новый уровень, включая Pre-IPO, IPO и масштабирование своей деятельности на глобальные рынки», - отметил Галиев.

Он также уточнил, что для технологических компаний разных стадий будет создана выставочная зона. Инвесторам представят 150 компаний, разделенные по стадиям «альфа», «бета» и «гросс», для знакомства и инвестирования. Для питча отберут лучшие компании, которые предстанут перед судейской комиссией из числа представителей различных федеральных фондов и крупных акселераторов.

Проекты будут представлены в таких отраслях, как робототехника и машиностроение, микроэлектроника и приборостроение, химия природного сырья и полимерных материалов, технологии искусственного интеллекта, энергосбережение и новый транспорт, новые технологии для аграрной и пищевой промышленности.

Особенностью форума 2025-го станет ярмарка вакансий с предложениями как от стартапов, так и со стороны развитых компаний. Среди основных направлений деловой программы РВФ: венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки и экосистема. Кроме традиционных вопросов венчурного рынка, эксперты обсудят также выход технологических компаний поздних стадий предварительное публичное размещение, поддержку и инвестиции в стартапы поздней стадии, международное взаимодействие.

Нововведения в 2025 году ждут и деловую программу РВФ. Так, запланированы выступления в формате TED, финал Венчурных игр, Венчурная лига и «Вечерний» форум. На церемонии закрытия озвучат победителей отбора в программу акселерации ИВФ РТ и победителей республиканского конкурса «Инновация года».