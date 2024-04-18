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Российский венчурный форум соберет свыше 4 тыс. гостей
Российский венчурный форум (РВФ), который пройдет в Казани с 25 по 26 апреля на площадке Казань Экспо, соберет свыше 4 тыс. гостей. Об этом заявил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев на заседании оргкомитета РВФ.
Он также рассказал, что буквально на днях количество спикеров форума выросло до 250 и удалось финализировать состав пленарной сессии, в которой примут участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Галиев также подчеркнул, что в этом году появилось большое количество зарубежных участников.
Он напомнил, что форум проводится в Казани с 2005 года. При этом в 2024 году есть значительные изменения в его проведении. Так, форум впервые будет проводится два дня – с 25 по 26 апреля, однако по факту, мероприятия затронут еще и по одному дню до и после форума.
«Есть “нулевой” день, который пройдет на территории особой экономической зоны Иннополис, потом основная программа и завершается все мероприятием в субботу – футбольным матчем между инвесторами и предпринимателями», – рассказал Галиев, подчеркнув, что таким образом, в этом году форум будет как минимум вдвое более насыщенным по программе, чем в предыдущие года.
Представитель Ассоциации венчурного инвестирования Игорь Гладких, в свою очередь, рассказал, что форум включает в себя два блока: конгрессный и экспозиционный. Конгрессную часть форума составляют 44 мероприятия, которые можно условно разделить на три темы:
- Экосистема: это среда и инструменты для ускоренной генерации потока технологических компаний, важнейшее место этого блока будут занимать Платформа университетского технологического предпринимательства, инфраструктура развития и финансирования ранних стадий и разработок, включая компании инвестирования в малый бизнес и фонды целевого капитала.
- Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство: современное состояние рынка венчурных инвестиций, структурирование сделок в российской юрисдикции, синдицирование, состояние сектора частных инвесторов ранних стадий (бизнес-ангелов) и развитие соответствующих сетей и сообществ.
- Рынки: перспективные ниши для инвестирования и развития технологического бизнеса, как в отраслевом разрезе, так и географическом с учетом переориентации на рынки дружественных стран.
Гладких добавил, что экспозиционная часть будет представлять собой площадку для компаний инвесторов, которая откроется сразу после официального открытия форума 25 апреля.
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