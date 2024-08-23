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Российский венчурный форум пройдет в Казани 9-11 апреля
В 2025 году Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля. Указ об организации и проведении события подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Форум планируется провести в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Кроме того, документом утвержден состав организационного комитета. Его председателем станет сам Песошин, заместителем — президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, секретарем — директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.
«Указанному организационному комитету до 15 сентября 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума», — отмечается в распоряжении.
Ректорам образовательных учреждений Татарстана рекомендовано оказать содействие в организации события, принять личное участие и обеспечить присутствие специалистов. Кроме того, до 30 декабря они должны представить данные о проектах своей организации. Наиболее перспективные по результатам отбора станут участниками форума. Подобные рекомендации даны и руководству республиканских органов исполнительной власти.
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