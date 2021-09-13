Российский венчурный форум пройдет 30-31 марта 2022 года в Казани. Площадкой проведения выбран международный выставочный центр «Казань Экспо», следует из распоряжения Кабинета министров РТ.

С предложением о проведении мерориятия в Правительство РТ обратились Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Российская ассоциация венчурного инвестирования. Планируется, что форум будет проходить как в офлайн-, так и онлайн-форматах.

Российский венчурный форум – центральное событие российской венчурной индустрии среди технологических компаний и инвесторов. Состоит из отраслевой конференции и выставки проектов технологических команд StartupExpo. Ежегодно более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов.