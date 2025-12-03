news_header_top
Экономика 3 декабря 2025 15:25

Российский венчурный форум обзаведется мобильным приложением

Российский венчурный форум, который пройдет в 2026 году в Казани, получит свое мобильное приложение. Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана (ИВФ РТ) Дамир Галиев на втором заседании оргкомитета в Кабмине РТ.

«Чтобы не запутаться в большом количестве мероприятий в рамках программной части, в 2026 году мы запускаем мобильное приложение. В нем можно и навигацию осуществлять, и предварительную коммуникацию, и скачивать все необходимые материалы», – рассказал Галиев, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Из обновлений: нулевой день в Иннополисе решено «облегчить», чтобы стартапы и инвесторы наладили коммуникацию, а уже в дни деловой программы более детально обсудить сотрудничество. Упор будет сделан на молодежный блок и международных участников из дружественных стран.

«Мы будем проводить вечерний РВФ во все дни, начиная с нулевого, для разных аудиторий, с разными партнерами, потому что в одно какое-то помещение 5-7 тыс. человек не разместить. Завершаем форум спортивным мероприятием уже в субботу. Обновления у нас в основном качественные, потому что определенных проектных метрик мы достигли, и стараемся сейчас "идти в глубину" и по программе, и по коммуникациям, и по проектам», – заключил Галиев.

XX Российский венчурный форум пройдет с 8 по 10 апреля 2026 года. Нулевой день традиционно состоится в Иннополисе, а остальные – в Казани. Ожидается, что число участников вырастет с 5 до 6 тыс.

