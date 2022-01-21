В «Казань Экспо» 13 апреля пройдет Российский венчурный форум — 2022

Российский венчурный форум состоится 13 апреля 2022 года в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Событие будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более 3 тыс. участников.

Тема пленарной сессии форума сформулирована следующим образом: «Глобальный венчурный бум: новая повестка для России». Кроме того, запланировано проведение восьми круглых столов, один из которых будет посвящен актуальной глобальной экологической повестке ESG («Экологическое, социальное и корпоративное управление»).

Помимо этого, на мероприятии обсудят корпоративные инновации, коммерциализацию и управление интеллектуальной собственностью, государственную поддержку инновационных проектов, участие российских венчурных фондов в глобальной повестке, цифровую экономику, искусственный интеллект и НТИ.

В рамках форума состоится питч-сессия акселерационной программы Инвестиционно-венчурного фонда РТ и Pulsar VC с участием международных представителей венчурной отрасли. Участники с лучшими проектами получат возможность привлечь финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда РТ и Pulsar VC.