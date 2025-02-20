Российский ученый предложил использовать ИИ для очищения мирового океана

В решении проблемы очистки мирового океана от плавающего мусора частично может помочь искусственный интеллект. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1».

По словам исследователя, речь идет об установке фотокамер самого высокого разрешения с ИИ внутри, направленных на поверхность воды, на кораблях на высоте самой верхней палубы (17–20 метров или более).

Специалист уточнил, что считывающий с камер ИИ должен быть универсальной методикой международного уровня, и это поможет избавиться от морского мусора.

«Мы выходим в море, в экспедицию, глазками наблюдаем, камера с ИИ всё это время снимает. И там, где мы нашли частицы плавающего мусора, отмечаем, и это будет примером для обучения той самой модели искусственного интеллекта», – объяснил соответствующий механизм Криницкий.

Вместе с тем ученый подчеркнул, что ИИ не сможет окончательно решить проблему морского мусора, так как последний является следствием деятельности человека. Таким образом, ключевой является методика регулирования, а не методика наблюдений, подытожил он.