Российский ученый объяснил, почему остановили разработку препарата для лечения Covid-19

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Российские ученые подошли вплотную к созданию терапевтических антител для лечения Covid-19. Заготовка существует, и при необходимости ее можно применить. Об этом сообщил лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии за 2023 год, академик Российской академии наук Александр Габибов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы научились путем микрофлюидных технологий выделять единичные клетки и характеризовать их. Эта технология была использована для получения индивидуальных антител к вариантам вируса Covid-19. В других странах такие работы тоже проводились. Но для меня, как для ученого, ситуация имеет драматический характер, потому что лекарство не удалось внедрить», – рассказал спикер.

Он напомнил, что Дональд Трамп, будучи Президентом США, излечился от Covid-19 всего за несколько дней – «ему был введен коктейль из нескольких антител, связывающих этот вирус». При этом Габибов уточнил, что такая терапия не является вакцинацией. Вакцинация подготавливает организм к выработке антител. А в данном случае используются препараты аналогично введению сыворотки переболевших, которая помогает бороться с инфекцией.

«Была предложена технология получения антител. Важно, что в России такое антитело было, оно прошло весь цикл доклинических испытаний с участием китайских коллег. Антитело было сделано к “уханьскому штамму” и “дельте”. Была пройдена первая стадия клинических испытаний», – отметил ученый.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разрешил проведение второй стадии испытаний и на это были выделены деньги. «Но количество мутаций дошло до того, что антитело даже довольно широкой специфичности оказалось неэффективным. “Омикрон” действовал очень быстро. Вакцина была под него подстроена, а вот такая тяжелая терапия просто была не нужна. Мы честно сказали Министерству здравоохранения, что больше не будем получать государственные деньги на испытания», – подчеркнул Габибов.

Однако, по его словам, если будет вспышка заболевания и принято решение о необходимости такой терапии, то за месяц антитело можно будет сделать. И технология может применяться для получения терапевтических антител в случае других инфекций.