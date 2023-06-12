«Российский триколор – это наш оберег»: молодогвардейцы поздравили казанцев с Днем России

Сегодня в Казани на центральной пешеходной улице Баумана состоялась акция «Zа Россию», которую организовала «Молодая гвардия партии Единая Россия».

Участники акции раздали жителям и гостям столицы ленты с триколором Российской Федерации, а детям рисовали аквагрим в бело-сине-красных цветах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня мы также предлагаем всем желающим собрать на время мозайку в виде карты России. Для тех, кто управился меньше чем за десять минут, мы выдаем подарок – атрибутика нашей организации», – рассказал руководитель Казанского местного о деления «Молодой Гвардии» РТ Владислав Тарасов.

Особое внимание тех, кто прогуливался по Баумана, привлекла фотозона «Я люблю Россию» – огромное сердце в цветах триколора и две ростовые куклы, белые медведи. Обнимались с медведями не только дети, но и взрослые.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Активисты разошлись по разным частям улицы, чтобы раздать ленты как можно большему количеству людей.

«Такую же акцию мы провели утром в парке Черное озеро. Вчера в Апастовском районе мы тоже организовали акцию – растянули самый большой флаг России 50 на 30 метров. Это был наш флаг "Мололой гвардии". А сегодня в Кремле растянули уже российский триколор размером 33 на 22 метра», — рассказал Тарасов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Активисты также рассказывали как правильно носить ленту с триколором – только на груди на стороне сердца. Неуважение к государственному символу считается, когда триколор привязывают к машине, на сумку или руку, объяснил член Молодой Гвардии.

Поучаствовать в акции решила жительница Зеленодольска Наталья Цепилова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вчера у нас был Сабантуй, а сегодня мы приехали в Казань, здесь очень много мероприятий. Случайно гуляли и нам с внуком раздали ленты, а ему еще и триколор нарисовали на щеке. Он очень горд, я его учу патриотизму. Всего семь лет, а уже знает гимн России. Ленту он тоже с удовольствием повязал на грудь, также как и я, ведь это наш символ, можно сказать, наш оберег», — рассказала она.

Желающих повесить на грудь ленты оказалось очень много, к активистам выстроилась очередь, люди просили сразу несколько лент, чтобы раздать родным и друзьям. К слову, собрать за 10 минут мозаику из карты России, смогли не все, но занятие настолько понравилось прохожим, что большинство решили собрать ее не за приз, а чтобы освежить знания географии своей Родины.