Российский теннисист Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира
Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в обновленном рейтинге теннисистов в мужском одиночном разряде.
Произошло это после того, как россиянин дошел до финала турнира Хертогенбосе.
Рейтинг АТР. Мужчины.
1. Даниил Медведев (Россия) — 7950 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 7075.
3. Новак Джокович (Сербия) — 6770.
4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5050...
8. Андрей Рублёв (Россия) — 4125.
Таким образом, Даниил Медведев станет лишь третьим российским теннисистом в истории, возглавившим мировой рейтинг.
Ранее это удавалось Евгению Кафельникову в 1999 году, Марату Сафину в 2001 году и самому Медведеву в феврале 2022 года.