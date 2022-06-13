Российский теннисист Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в обновленном рейтинге теннисистов в мужском одиночном разряде.

Произошло это после того, как россиянин дошел до финала турнира Хертогенбосе.

Рейтинг АТР. Мужчины.

1. Даниил Медведев (Россия) — 7950 очков.

2. Александр Зверев (Германия) — 7075.

3. Новак Джокович (Сербия) — 6770.

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5050...

8. Андрей Рублёв (Россия) — 4125.

Таким образом, Даниил Медведев станет лишь третьим российским теннисистом в истории, возглавившим мировой рейтинг.

Ранее это удавалось Евгению Кафельникову в 1999 году, Марату Сафину в 2001 году и самому Медведеву в феврале 2022 года.