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Спорт
13 июня 2022  12:19
Дамир Садриев

Российский теннисист Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира

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Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в обновленном рейтинге теннисистов в мужском одиночном разряде.

Произошло это после того, как россиянин дошел до финала турнира Хертогенбосе.

Рейтинг АТР. Мужчины.
1. Даниил Медведев (Россия) — 7950 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 7075.
3. Новак Джокович (Сербия) — 6770.
4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5050...
8. Андрей Рублёв (Россия) — 4125.

Таким образом, Даниил Медведев станет лишь третьим российским теннисистом в истории, возглавившим мировой рейтинг.

Ранее это удавалось Евгению Кафельникову в 1999 году, Марату Сафину в 2001 году и самому Медведеву в феврале 2022 года.

#теннис #Даниил Медведев
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