Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА-разведчик над Черным морем

Сегодня над акваторией Черного моря был обнаружен американский БПЛА Reaper. Беспилотный летательный аппарат двигался в сторону российской границы, рассказали в Минобороны.

Чтобы не допустить пролета разведывательного БПЛА, навстречу ему вылетел истребитель сил ПВО Су-30.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

Государственная граница не была нарушена. Полет российского истребителя соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.