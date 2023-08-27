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Политика 27 августа 2023 18:23

Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА-разведчик над Черным морем

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Сегодня над акваторией Черного моря был обнаружен американский БПЛА Reaper. Беспилотный летательный аппарат двигался в сторону российской границы, рассказали в Минобороны.

Чтобы не допустить пролета разведывательного БПЛА, навстречу ему вылетел истребитель сил ПВО Су-30.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

Государственная граница не была нарушена. Полет российского истребителя соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

#Минобороны #Черное море #нарушение границы
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