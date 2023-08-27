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Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА-разведчик над Черным морем
Сегодня над акваторией Черного моря был обнаружен американский БПЛА Reaper. Беспилотный летательный аппарат двигался в сторону российской границы, рассказали в Минобороны.
Чтобы не допустить пролета разведывательного БПЛА, навстречу ему вылетел истребитель сил ПВО Су-30.
«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в Минобороны.
Государственная граница не была нарушена. Полет российского истребителя соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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