Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтикой

Сегодня российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель из состава дежурных сил Балтийского флота по противовоздушной обороне был поднят в воздух после того, как над морем были замечены две приближающиеся к государственной границе воздушные цели.

Экипаж Су-27 идентифицировал цели «и занял установленную зону дежурства в воздухе». Когда бомбардировщики ВВС США удалились от границы, российский самолет вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в центре.

Upd. (22.33): Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал взаимодействие американских бомбардировщиков В-1В с российским истребителем Су-27 над Балтийским морем «безопасным и профессиональным».

«Это были давно запланированные учения в Европе. Как я понимаю, взаимодействие с российским самолетом было безопасным и профессиональным», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1В Lancer состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 1985 года. Предназначен для маловысотного прорыва ПВО путем полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Создавался как носитель ядерного оружия, но затем все самолеты были переоборудованы в носители тактического вооружения.