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Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтикой
Сегодня российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Истребитель из состава дежурных сил Балтийского флота по противовоздушной обороне был поднят в воздух после того, как над морем были замечены две приближающиеся к государственной границе воздушные цели.
Экипаж Су-27 идентифицировал цели «и занял установленную зону дежурства в воздухе». Когда бомбардировщики ВВС США удалились от границы, российский самолет вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в центре.
Upd. (22.33): Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал взаимодействие американских бомбардировщиков В-1В с российским истребителем Су-27 над Балтийским морем «безопасным и профессиональным».
«Это были давно запланированные учения в Европе. Как я понимаю, взаимодействие с российским самолетом было безопасным и профессиональным», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
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