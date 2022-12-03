Российский спецназ уничтожил ангары с техникой ВСУ в ЛНР

Российский спецназ уничтожил ангары с техникой, принадлежащей ВСУ, расположенные в населенном пункте Берестовое в ЛНР. Об этом со ссылкой на разведчика спецназа ЗВО в Новоселовском сообщает РИА Новости.

«Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов», — объяснил он.

По словам разведчика, если противник наносит удары по российским позициям, в воздух запускается беспилотник. Он обнаруживает огневые точки противника, затем удары по ним наносит артиллерия.

«То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — заявил военнослужащий.