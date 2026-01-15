Российский солдат получил 17 лет тюрьмы за госизмену в пользу Украины

23-летний солдат ВС РФ, имеевший звание младшего сержанта получил 17 лет заключения за государственную измену в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС.

Как установил суд, молодой человек, призванный из Алтайского края, в мае 2024 года принял решение перейти на сторону Украины, для чего сам вышел на связь с украинской военной разведкой и заявил о своем желании. Ему пообещали содействие и поручили собирать информацию, которую в дальнейшем можно использовать против российской армии. Выполняя это поручение, солдат несколько месяцев собирал данные о расположении российских военных, их техники, позиций и маршрутов передвижения в Харьковской области Украины и в Белгородской области России.

«Суд приговорил Воробьева к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением воинского звания и государственной награды. В судебном заседании Воробьев полностью признал вину в содеянном», – сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

Приговор пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.