Российский сенатор предложил ввести обязательную регистрацию мобильных устройств

Сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную регистрацию мобильных устройств, как сообщают РИА новости. С соответствующей инициативой он обратился в Роскомнадзор.

Для этого пользователям будет необходимо передавать операторам сотовой связи, помимо паспортных данных, уникальный идентификатор (IMEI) своего мобильного устройства.

Сенатор считает, что регистрация устройств разрешит проблему «серого» рынка, когда сим-карты оформляются без заключения договора на ненастоящего владельца устройства. Напомним, что по итогу 2023 года Роскомнадзор выявил 43 млн «неправильно» оформленных сим-карт.

С 2018 года абоненты обязаны предоставить свои паспортные данные мобильному оператору до начала оказания услуг. В марте 2023-го были введены штрафы. С августа Роскомнадзор требует блокировать сим-карты с неактуальными персональными данными.