Российский саблист Павел Граудынь – чемпион мира – 2026 по фехтованию

Фото: Федерация фехтования России

Российский саблист Павел Граудынь стал победителем чемпионата мира – 2026, который в эти дни принимает Гонконг. В полуфинале 19-летний спортсмен уверенно разобрался с представителем Румынии Раду Ниту – 15:8. А в финале забрал «золото», обыграв южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7.

Россиянин принес команде первую золотую медаль ЧМ и дебютную после возвращения национальной символики. Отметим, что помимо Граудыня в турнире участвовали еще два россиянина: Камил Ибрагимов остановился в 1/8 финала, а Анатолий Костенко выбыл на стадии 1/16. Соревнования в Гонконге продлятся до 30 июля.

Добавим, что 2 июня Международная федерация фехтования сняла с российских и белорусских спортсменов все ограничения. Чемпионат мира в Гонконге стал первым международным турниром, на котором россияне вновь выступили с флагом.